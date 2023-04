Ein Schaden von 3000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls mit Fahrerflucht, der sich laut Polizei zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, im Riedweg in Weisenheim am Sand ereignet hat. Die Beamten vermuten, dass der Verursacher zu wenig Abstand hielt und deswegen gegen einen geparkten Ford Puma fuhr. Hinweise auf den flüchtigen Täter nimmt die Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.