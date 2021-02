Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 11.30 Uhr, ist es laut Polizei in der Straße Im Nonnengarten in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein noch unbekannter Autofahrer touchierte mit seinem Wagen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Diesen schätzen die Beamten auf 3.000 Euro. Sie bitten um Zeugen unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.