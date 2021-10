Zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, ist ein noch unbekannter Autofahrer laut Polizei gegen einen grauen Volvo gefahren, der in einer Parkbucht am Schlossplatz in Bad Dürkheim stand, in Höhe der Weinstraße Nord 1a. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Den Schaden am linken Kotflügel und der Fahrertür des Volvo schätzen die Beamten auf 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.