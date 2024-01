Ein 18-jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim hat am Freitag um 19.53 Uhr versucht, mit seinem Skoda auf dem Parkplatz neben dem Busbahnhof in der Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim einzuparken. Dabei rutschte der Fahranfänger nach Angaben der Polizei jedoch von der Kupplung ab. Anschließend versuchte er, den Wagen zum Stillstand zu bringen, verwechselte aber das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr so heftig gegen die dortige Mauer, dass die Airbags auslösten. Insgesamt verursachte der junge Mann einen Schaden von ungefähr 3000 Euro.