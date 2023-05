Bislang unbekannte Täter habe aus einer Tiefgarage in der Portugieser Straße in Bad Dürkheim ein E-Mountainbike entwendet. Laut Polizei fand der Diebstahl zwischen dem 29. April, 20 Uhr, und dem 1. Mai, 18 Uhr, statt, dabei wurde ein Kettenschloss durchtrennt. Bei dem Herrenrad handelte sich um ein Pedelec der Marke Bulls, Modell Crossflyer. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.