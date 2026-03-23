Der Fanclub „Forsthaus Deiwel“ holt den FCK nach Weisenheim. Trotz Wahl und Blütenfest in Freinsheim kommen rund 300 Fans zur Fragerunde mit Team und Trainer.

Morgens Wählen gehen, mittags den Gemütszustand der Spieler des 1. FC Kaiserslautern nach der herben 0:3-Niederlage beim 1. FC Nürnberg begutachten. So oder so ähnlich dürfte am Sonntag der Plan der in Weisenheim am Sand anwesenden FCK-Fans ausgesehen haben. Denn der Fanclub „Forsthaus Deiwel“ war Gastgeber der Veranstaltung „FCK hautnah“, bei der Spieler und Offizielle einmal im Jahr die verschiedenen Fanregionen besuchen.

„Vor vier Wochen wurde eine freie Halle gesucht. Niemand war wirklich interessiert, ich wusste, dass die in Weisenheim frei ist, und so sind wir als Veranstalter ins Spiel gekommen“, sagte Axel Bickert, der Vorsitzende des 2016 gegründeten Fanclubs, kurz bevor die FCK-Spieler an der Veranstaltungshalle auf dem Vereinsgelände des SV Weisenheim am Sand ankamen.

Unbegründete Zweifel

In enger Zusammenarbeit mit der FCK-Fanregion Ludwigshafen/ Neustadt/Bergstraße und Südpfalz und in Abstimmung mit dem Vereinsvorsitzenden Uwe Koob wurde die Veranstaltung in kurzer Zeit organisiert. „Wir haben im Fanclub nur 13 Mitglieder mit einem Altersdurchschnitt von rund 60 Jahren, aber heute haben wir viele Helfer gefunden, um das Event auf die Beine zu stellen“, sagte Bickert, der sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher war, ob die Halle denn voll werden würde. Schließlich finde neben der Landtagswahl auch noch das Blütenfest im Nachbarort Freinsheim statt, mahnte Bickert.

Kurze Zeit später erwiesen sich die Zweifel Bickerts aber als unbegründet. Neben den Spielern Simon Simoni, Fabian Kunze, Semih Sahin, Mergim Berisha und Erik Wekesser war auch FCK-Trainer Torsten Lieberknecht nach Weisenheim gereist. Der in Bad Dürkheim geborene Lieberknecht, also eine Art Lokalmatador, erhielt beim Betreten der Bühne tosenden Applaus von den rund 300 anwesenden Fans.

Lieberknechts Debüt

Lieberknecht war trotz der Tatsache, dass sein Bruder Frank in der Saison 2018/19 die erste Mannschaft der Weisenheimer trainierte, das erste Mal auf dem Sportgelände des SV. „Als Frank hier Trainer war, habe ich es nie geschafft, mal hierher zu kommen. Ich konnte mir diesen Fußball nicht anschauen“, schmunzelte Lieberknecht. „Ich bin hier in der Region aber noch oft privat unterwegs. Als ich noch Trainer in Braunschweig war, sind wir als Familie auch einige Male am Wochenende in die Pfalz gefahren. Jetzt, wo ich in Kaiserslautern arbeite, nutzen wir oft mal die Zeit mal für einen Abstecher in diese Region hier“.

Bevor die Spieler auf der Bühne Platz nahmen, hatte Fanclub-Chef Bickert noch an das Publikum appelliert, trotz der herben Niederlage in Nürnberg einen Tag zuvor fair gegenüber Spielern und dem Trainer zu bleiben. „Wir sind alle FCK-Fans und haben gestern irgendwie alle verloren. Kritische Nachfragen dürft ihr gerne stellen, aber bleibt bitte über der Gürtellinie.“

Ansprechendes Niveau

Bickerts Appell zeigte Wirkung. In der anschließenden rund einstündigen Diskussion, in der die Anhänger die Chance, Fragen an ihre Idole zu stellen, blieben kritische Nachfragen nach Spielsystem und zu einzelnen Spielern nicht aus, die Diskussion verlief aber auf ansprechendem Niveau. Auch einige Kinder trauten sich ans Mikrofon und sorgten mit ihren Fragen für den ein oder anderen Lacher in der insgesamt überwiegend launigen Runde.

Er sei überrascht, dass so viel los sei, sagte Lieberknecht, der wenig überraschend der meistgefragte Mann in der Runde war. Für den FCK-Coach war es nach seiner Amtsübernahme im April vergangenen Jahres die erste Veranstaltung dieser Art. „Für mich sind das Termine, die ich gerne wahrnehme, auch weil man sich Fragen in Angesicht zu Angesicht stellen und in den direkten Austausch gehen kann“, betonte der 52-Jährige, der nach der Fragerunde zusammen mit seinen Spielern noch eine Stunde Autogramm- und Fotowünsche der Fans erfüllte.

Während es für Lieberknecht und seine Spieler auf die kurze Heimreise nach Kaiserslautern ging, bauten die Helfer noch am Abend Tische und Stühle ab. Trotz der Anstrengungen des Tages blickte man bei Bickert und Co. aber in zufriedene Gesichter.