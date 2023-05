Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Silz in Bad Dürkheim ist eine größere Menge Öl ausgelaufen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 28. Dezember. Er wurde erst jetzt öffentlich, nachdem eine Anwohnerin die RHEINPFALZ informiert hatte. 180 Quadratmeter Erdreich mussten ausgekoffert werden.

Anwohner hatten am Montagmittag vor über einer Woche eine deutlich sichtbare Ölspur am Wendehammer in der Michelsbergstraße gemeldet. Das haben Polizei und Kreisverwaltung