Das Weindorf ist seit 30 Jahren bewährter Bestandteil des Dürkheimer Wurstmarkts. Für die Stadt Bad Dürkheim ist das ein Grund zum Feiern, wie Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) bei der Wurstmarkt-Pressekonferenz am Mittwoch bekanntgab. So werden die Zelte des Weindorfs ausnahmsweise auch am Zwischenmarkt-Mittwoch von 15 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Im Jubiläumsjahr präsentiert sich das Weindorf außerdem in einem neuen Gesicht. Es wird großzügiger gestaltet, bekommt ein Zelt mehr und eine Art „Dorfplatz “ im Zentrum. Im neuen Zelt wird erstmals das Weingut der Lebenshilfe ausschenken. Bei der Jubiläumsfeier am 14. September wird es Musik von den Gitarrenhelden geben.