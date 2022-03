Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ist der Polizei eine Randaliererin am Busbahnhof in Bad Dürkheim gemeldet worden. Die 30-Jährige verhielt sich auch den Beamten gegenüber hoch aggressiv und beleidigte sie mehrfach. Um einen Angriff zu unterbinden, mussten die Polizisten die Frau zu Boden bringen und ihr Handfesseln anlegen. Da sie eine Gefahr für sich und andere darstellte, wies die Unterbringungsbehörde der Kreisverwaltung Bad Dürkheim die Randaliererin in eine Fachklinik ein. Zeugen zufolge hatte die Frau zuvor einen bislang unbekannten Busfahrer geschlagen und anschließend in Richtung der Zeugen gespuckt, die sie zudem übel beleidigte. Da der Busfahrer nach dem Vorfall weitergefahren und nicht mehr vor Ort war, bietet die Polizei ihn, sich zu melden. Das gilt auch für weitere Zeugen. Ihre Hinweise nimmt die Behörde telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen. Gegen die 30-Jährige wird derweil unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.