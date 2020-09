25.000 Euro für die Erneuerung von drei Sandsteinpfeilern – darüber durfte sich der Förderverein Gradierbau freuen. Gespendet hat diese Summe die Mannheimer Baumarktkette Bauhaus.

„Lokales Engagement – vor allem für eine so bedeutende Kur-, Erholungs- und Begegnungsstätte wie den Dürkheimer Gradierbau – hat bei uns große Bedeutung. Daher stand für Bauhaus schnell fest, dass man sich als Experte rund um die Themen Bauen und Sanierung an der Erneuerung der Salinen-Pfeiler aktiv beteiligt“, erklärte der Dürkheimer Maik Riede, der im Vorstand des Drachenfels-Clubs aktiv ist und als Prokurist bei Bauhaus arbeitet.

„Wir stehen hier am schönsten Bauwerk Bad Dürkheims“, sagte die Vorsitzende des Fördervereins, Petra Dick-Walther. Daher sei es umso wichtiger, dass das Interesse an der Saline bei Unternehmen und Bürgern groß sei. Der Förderverein hat sich vorgenommen, in den kommenden Jahren alle 160 Pfeiler des 333 Meter langen Bauwerks zu sanieren. Kostenpunkt: zwischen 1,4 und 1,6 Millionen Euro.

„Der Fisch, den ihr da gefangen habt, ist ein besonders prächtiger“, sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) mit Blick auf den prominenten Spender. Das Geld bringe das Vorhaben ein gutes Stück voran. Bauhaus eröffnet kommende Woche einen neuen Markt in Haßloch.