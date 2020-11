Am Donnerstag gegen 11 Uhr ist nach Polizeiangaben ein Mercedes in der Leistadter Straße in Bad Dürkheim durch einen entgegenkommenden SUV beschädigt worden. Die 61-jährige Mercedesfahrerin war aus Kallstadt kommend in Fahrtrichtung Leistadt unterwegs. In einer Kurve kam ein bislang unbekannter SUV-Fahrer nach links von seiner Fahrspur ab und geriet auf die Fahrbahnseite der 61-Jährigen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte sie ihren Wagen nach rechts und kollidierte mit dem erhöhten Bordstein. Zu einer Berührung beider Autos kam es nicht. Der SUV-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Den Schaden am Mercedes beziffern die Beamten mit 2500 Euro, da die Felge und die Achse des A-Klasse-Mercedes beschädigt wurden. Vom Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen SUV mit RP-Kennzeichen handelte. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.