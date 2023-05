Nach Polizeiangaben sind Unbekannte zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 5 Uhr, in einen Baustellencontainer in der Weinstraße in Bad Dürkheim eingebrochen. Die Täter hebelten zuerst ein Schloss an einem Bauzaun auf und gelangten so auf das Gelände. Anschließend hebelten sie mit einem bislang unbekannten Gegenstand den Container auf. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass die Einbrecher einen Laser-Aufsatz und die Kaffeekasse im Gesamtwert von ungefähr 2500 Euro entwendeten. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.