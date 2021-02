Dürkheimer Schulen und Kindergärten dürfen sich über 25.000 Euro freuen. Das Geld kommt von der Valentin-Ostertag-Stiftung. Gefeiert wurde aber anders als sonst.

Der Valentinstag ist in Bad Dürkheim nicht nur der Tag der Verliebten, sondern auch der Tag, an dem einem großen Dürkheimer Wohltäter gedacht wird: Valentin Ostertag. Ein besonderes Anliegen Ostertags und seiner Frau war es, Kinder aus ärmlichen Verhältnissen zu unterstützen. In gewöhnlichen Zeiten gibt es daher Mitte Februar einen Gottesdienst, und alle Dürkheimer Viertklässler bekommen einen Veltensweck – organisiert von der Valentin-Ostertag-Stiftung. Wegen der Pandemie war beides nicht möglich. Es habe zwar Überlegungen gegeben, dennoch die Brötchen zu verteilen, berichtete Bernd Kirsch, Vorsitzender des Stiftungsrates. Allerdings seien die Schulen ja derzeit geschlossen, zudem hätte jeder Weck einzeln abgepackt werden müssen. Und ein Gottesdienst mit nur wenigen Kindern wäre auch nicht im Sinne der Stiftung gewesen, ergänzte Kirsch.

So übergaben Kirsch und Thomas Kalbfuß vom Sechserrat der Stiftung die Spenden im kleinen Kreis im Ratssaal an Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) und Sozialdezernentin Judith Hagen (Grüne). 19.000 Euro konnten beide für Dürkheimer Grundschulen und Kindertagesstätten in Empfang nehmen, weitere 6000 Euro erhalten die protestantische und die katholische Kirchengemeinde für ihre Kitas und ihre Jugendarbeit. „Es ist bemerkenswert, dass die Stiftung in Zeiten niedriger Zinsen eine solche Unterstützung aufrecht erhält“, sagte Glogger. „Die schätzen Ihre Unterstützung sehr“, ergänzte Hagen.

Die Stiftung wurde 1511 ins Leben gerufen und ist die älteste nicht kirchliche Stiftung Deutschlands. Nun überlegt der Sechserrat, digitale Geräte für Schulen anzuschaffen. „Der Bedarf ist da“, sagte Kirsch. Thomas Kalbfuß machte auf ein weiteres Angebot aufmerksam: Die Stiftung vergibt ein Stipendium, das beispielsweise für ein Studium oder eine Ausbildung genutzt werden kann. Die Voraussetzung: Der Kandidat oder die Kandidatin müssen aus Dürkheim kommen und auf finanzielle Unterstützung angewiesen sein.