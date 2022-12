Ein 24-Jähriger ist am Sonntagmorgen unsanft in seinem Auto erwacht, das auf einem Waldweg in Nähe des Ungeheuersees geparkt war. Einem Wanderer war das beschädigte Auto aufgefallen, er rief gegen 10 Uhr die Polizei. Der junge Mann erzählte den Beamten, sein GPS-System habe ihn auf den Waldweg geführt. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Waldweg war etwa eine halbe Stunde gesperrt.