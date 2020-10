Am Samstag kam es gegen 0.30 Uhr in einer Gönnheimer Gaststätte zu einem Handgemenge. Nach Angaben der Polizei schlug ein 22-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis aus bislang unbekannten Gründen auf drei Gäste ein. Die drei Geschädigten im Alter von 21 und 55 Jahren erlitten Schürfwunden im Gesicht. Der Beschuldigte war beim Eintreffen der Polizei bereits verschwunden, konnte aber durch die Polizeistreife in der Nähe aufgespürt werden. Der 22-Jährige hatte 1,7 Promille. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.