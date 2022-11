Ein in Leistadt Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug wurde der Polizei Freitagnacht um 23 Uhr gemeldet. Ein hinter ihm fahrender Autofahrer hatte die Polizei informiert. Er heftete sich an die Fersen des roten VW Golf, der die ganze Fahrbahnbreite in Anspruch nahm. Eine Streife der Polizei stoppte den Golf schließlich in Herxheim am Berg. Der 55-jährige Fahrer musste sich einem Alkoholtest unterziehen.

Beim Verlassen des Fahrzeugs konnte sich der Mann nur durch Abstützen aufrecht halten. Der Atemalkoholtest ergab 2,19 Promille. Der 55-Jährige wurde anschließend zur Polizeiinspektion Bad Dürkheim gebracht. Dort wurde dem Fahrer nicht nur Blut, sondern auch der Führerschein und sein Autoschlüssel abgenommen.

Unfallzeugen gesucht

Am roten VW Golf stellten die Polizisten massive Schäden im Bereich der rechten Fahrzeugfront fest, die vermutlich von einem Unfall am gleichen Abend stammen. Weil kein entsprechender Unfallbericht vorliegt, bittet die Polizei um Hinweise.