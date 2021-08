Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim hat seine aktuell gute Form mit einem 2:1 (0:1)-Sieg gegen den Tabellenletzten SC Bobenheim-Roxheim bestätigt. Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit, bis die drei Punkte für den Tabellenführer unter Dach und Fach waren.

Mit den ersten 45 Minuten war FVF-Coach Christian Schäfer gar nicht einverstanden. Das hatte zwei Gründe. Zum einen präsentierten sich die Gäste viel stärker, als es der letzte Tabellenplatz aussagt, und lieferten eine richtig gute erste Halbzeit ab. Den zweiten nennt Schäfer: „Uns haben Handlungsschnelligkeit, Genauigkeit und Geschwindigkeit gefehlt. Der Auftritt war insgesamt zu pomadig.“ Der letzte Pass in die Spitze sei zu selten angekommen, und beim Gegentor zum 0:1 (25.) habe es eine Fehlerkette gegeben, die vorne begann und beim nicht verhinderten Torschuss endete.

Nach dem Wechsel präsentierte sich ein völlig anderer FVF. Das Team war viel aggressiver, spielte mit höherem Tempo und griff deutlich früher an. Der Schuss von Oguzhan Odak, der hauchdünn am langen Eck vorbeistrich war das Startsignal für die Aufholjagd (46.). „Oguzhan ist in prima Form, sehr agil, willig und eine treibende Kraft in unserem Spiel“, lobt Schäfer den in Bad Dürkheim aufgewachsenen Linksfuß. „In Neustadt habe ich schon Bezirksliga gespielt. Damals sind wir allerdings abgestiegen“, erklärt Odak. Der 21-jährige Elektroniker hat in Freinsheim den Spaß am Fußball wieder gefunden. „Wir wollen uns oben festsetzen. Dazu müssen wir konstant bleiben wie bisher“, sagt der Mittelfeldspieler.

Je länger die Partie dauerte, desto größer wurde die Überlegenheit der Freinsheimer, die den SCB in dessen Hälfte einschnürten. „Kräftemäßig konnten wir zulegen und waren dem Gegner konditionell überlegen“, freute sich Schäfer. Nach einer guten Chance zum 2:0 für den SCB gelang Thomas Wiszniowiecki, der ein paar Minuten zuvor schon den Pfosten getroffen hatte, nach überragender Ballannahme der Ausgleich (82.). Die Blau-Weißen setzten nach, und nach einem Eckball markierte Tim Karch aus kurzer Distanz den Siegtreffer (84.). „Mit diesem Kraftakt haben wir eine überragende englische Woche mit neun Punkten gekrönt“, betonte Christian Schäfer.