Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, haben Unbekannte laut Polizei von einer Baustelle in der Fronhofallee zwei Hydraulikmeißel entwendet. Die beiden Geräte waren zuvor in einem umzäunten Bereich des Geländes deponiert. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von circa 21.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.