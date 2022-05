2000 Euro Schaden hat ein unfallflüchtiger Autofahrer an einem geparkten Opel Astra in der Straße Im Röhrich in Bad Dürkheim hinterlassen. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 19 und 19.30 Uhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Die Beamen vermuten „ungenügenden Abstand“ beim Vorbeifahren als Ursache des Unfalls, bei dem der Verursacher den Astra auf der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigte und anschließend die Flucht ergriff. Da sich der Fahrzeughalter zurzeit in einem Krankenhaus aufhalte, habe eine Nachbarin den Schaden bei der Polizei gemeldet. Diese bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.