Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 12 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer laut Polizei in der Von-Wieser-Straße in Friedelsheim einen geparkten BMW und einen ebenfalls dort abgestellten Opel Astra beschädigt. Der Unfallverursacher sei vermutlich beim Rangieren gegen die beiden Autos gestoßen und anschließend geflüchtet. Den Gesamtsachschaden beziffern die Beamten auf 2000 Euro. Wer Hinweise auf den flüchtigen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.