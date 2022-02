Am Sonntag gegen 18.30 Uhr hat ein 25-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz einer Weinstube in Friedelsheim nach Polizeiangaben mit einem Audi A6 mit polnischem Kennzeichen gewendet, ist dabei gegen ein geparktes Auto gestoßen und nach kurzem Anhalten vom Unfallort geflüchtet. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen aber und verständigte sofort die Polizei. Die fahndete erfolgreich nach dem Unfallflüchtigen, den sie in Bad Dürkheim stellte. Bei der Kontrolle fanden die Beamten an dem Wagen Beschädigungen, die sie zweifelsfrei dem Unfall zuordnen konnten. Aufgrund der Zeugenaussage konnte der 25-jährige Mann am Steuer zudem als Täter identifiziert werden. „Er stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol“, berichtet die Polizei. Ein freiwillig durchgeführter Atemtest ergab demnach einen Wert von 2,34 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Unfallschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 2000 Euro.