Bereits zwischen 30. April und 3. Mai haben Unbekannte in Kallstadt auf eine Hauswand, eine Verkehrswarnbake und eine Sitzbank die Zahl 187 mit Farbe aufgesprüht. Wie die Polizei jetzt mitteilt, entstand durch Reparatur beziehungsweise Austausch ein Schaden von insgesamt 2000 Euro. Täterhinweise liegen noch nicht vor. 187 ist die Nummer des Paragrafen im Strafgesetzbuch des US-Bundesstaats Kalifornien, in dem Mord behandelt wird. Durch die Verwendung in Liedern und Filmen hat sie sich nun in der Jugendsprache niedergeschlagen. Falls weitere Anwohner Opfer dieser Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf die Täter geben können, werden sie gebeten, sich an die Polizei Bad Dürkheim zu wenden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.