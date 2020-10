Am Montag hat ein Stromversorger der Polizei mitgeteilt, dass ein Kabelverteilerschrank in der Burgunderstraße in Friedelsheim beschädigt worden ist. Ein Mitarbeiter der Firma hatte demnach den Schaden schon während Wartungsarbeiten am 29. September festgestellt. Die Beamten vermuten, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den Verteilerschrank demolierte. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.