Einen Schaden von 2000 Euro hat ein Unbekannter an einem Mercedes verursacht. Das Auto war am Dienstag, 4. Mai, von 9.30 bis 10 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Einkaufsmarkt in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellt.

Autotür trifft Mercedes

In der Zeit hat jemand laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit seiner Autotür den Schaden an der hinteren Tür der Fahrerseite des Mercedes verursacht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.