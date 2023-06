Aus dem Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Dackenheimer Straße in Freinsheim haben Unbekannte zwischen Montag und Dienstag Gegenstände im Gesamtwert von rund 2000 Euro gestohlen, berichtet die Polizei am Donnerstag. Die Täter hebelten demnach die Baustellen-Stahltür auf. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass eine Gips-Spritze, ein Quirl, diverse Schläuche und eine Trittleiter entwendet wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.