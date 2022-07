Am Montag, gegen 17.45 Uhr, wurde ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Bad Dürkheim verletzt. Der junge Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der Philipp-Fauth-Straße in Richtung Leiningerstraße. An der Einmündung wendete er und fuhr wieder in Richtung Mannheimer Straße. Dort übersah ihn ein 57-jähriger Taxifahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 13.000 Euro.