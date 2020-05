Rund 3500 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, den ein 20-jähriger VW-Golf-Fahrer am Donnerstag kurz nach 6 Uhr in der Seebacher Straße in Fahrtrichtung Weinstraße verursacht hat. Nach Angaben der Polizei fuhr er in Höhe des Anwesens Nummer 64 in eine Baustelle, die sich momentan dort auf der linken Seite befindet. Dabei beschädigte der junge Autofahrer Teile der Absperrung. Den Schaden daran schätzen die Beamten auf 2000 Euro. Doch darum kümmerte sich der 20-Jährige nicht, sondern flüchtete stattdessen vom Unfallort. Bei der Fahndung entdeckte eine Polizeistreife jedoch den VW Golf, dem exakt die an der Unfallstelle gefundenen Fahrzeugteile fehlten. Als die Beamten den Unfallverursacher an der Halteradresse ausfindig machten, nannte der Mann als Unfallursache, dass er sich in den Fußraum gebückt habe, um etwas aufzuheben. Am dem Wagen entstand ein Schaden von 1500 Euro.