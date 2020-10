Am Montag gegen 14 Uhr wurde eine 20-Jährige bei einem Unfall in der Mannheimer Straße verletzt. Laut Polizeibericht geriet sie mit dem Vorderrad ihres Pedelec in die Schienenrillen und stürzte. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihr Pedelec wurde beschädigt von einer Bekannten übernommen.