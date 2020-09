Einen Gesamtschaden von rund 20.000 Euro hat ein 19-jähriger BMW-Fahrer nach Angaben der Polizei am Donnerstag um 6.50 Uhr bei einem Unfall angerichtet, den er in der Herxheimer Straße in Freinsheim verursachte. Demnach war er aus Richtung der L 522 kommen zu schnell in Richtung Reiboldstraße unterwegs, wodurch er in die Gegenfahrbahn geriet, gegen eine Grundstückmauer stieß und ungefähr 75 Meter von der Aufprallstelle zum Stehen kam. Bei dem Aufprall riss ein Reifen seines Wagens vollständig von der Achse.

Feuerwehr unterstützt bei Bergung

Die Fahrerin eines entgegenkommenden Autos erkannte die Situation rechtzeitig und konnte einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver verhindern. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sperrte die Herxheimer Straße für die Dauer der Unfallaufnahme bis 9 Uhr. Sie war mit zwei Fahrzeugen und zehn Rettungskräften im Einsatz, nahm die ausgelaufenen Betriebsstoffe des Unfallautos auf und unterstützte den Abschleppdienst beim Bergens des BMWs.