Ein 19-Jähriger ist am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr in der Kanalstraße bei einer Personenkontrolle mit Drogen erwischt worden. Der junge Mann hatte laut Polizei in einer Zigarettenschachtel einen Joint mit einem Tabak-Cannabis-Gemisch dabei. Gegen den 19-Jährigen wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.