Zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss hat ein 19-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag kassiert, als er in Bad Dürkheim in eine Polizeikontrolle geriet. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der junge Mann hat nur einen Führerschein für ein Leichtkraftrad und fuhr laut Polizeibericht „seinen Angaben nach aus Spaß mit einem Pkw“. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille, er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Autoschlüssel sichergestellt

Auch gegen den Halter des Fahrzeugs wird ermittelt, weil er zugelassen hat, dass der 19-Jährige gefahren ist, obwohl er keinen Führerschein hat. Da der 20-Jährige Beifahrer ebenfalls betrunken war – der Test ergab 1,25 Promille – und einen Führerschein hat, stellten die Beamten die Fahrerlaubnis und den Autoschlüssel sicher, um eine weitere „Trunkenheitsfahrt“ zu verhindern.