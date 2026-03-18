Am 18. März 1945 machte sich Margarete Dörner frühmorgens in Bad Dürkheim auf den Weg zum Sonntagsdienst in der Apotheke. Kurz darauf brach das Unheil über die Stadt herein.

Margarete Dörner, die damals noch ihren Mädchennamen Weiskopf trug, lebt heute im Wachenheimer Bürgerspital. Wenn sie über ihre Erinnerungen an die Bombardierung Bad Dürkheims spricht, hat sie die Bilder von damals lebhaft vor Augen. „Schon am frühen Morgen sah man Aufklärer und Jagdbomber am Himmel, und ich hörte das Knattern der Bord-Maschinengewehre“, beschreibt die 99-Jährige den beginnenden Tag des 18. März 1945. Auch in der Nacht war schwacher Geschützdonner zu hören gewesen. „Aber große Angst hatten wir deswegen nicht, Dürkheim war ja bis jetzt verschont geblieben“, sagt Dörner. Dennoch suchten an jenem Vormittag etliche Menschen wegen des Voralarms die Luftschutzkeller auf.

Der Weg in die Schwan-Apotheke führte Margret, wie sie mit Rufnamen heißt, von der Seebacher Straße übers Feld, dann den Holzweg und die Weinstraße hinunter in die Stadt. Oft schaute sie sich nach einer möglichen Deckung um, weil Jagdbomber auch immer wieder einzelne Menschen angriffen.

Wie ein Spitzweg-Gemälde

„In der Apotheke hatten wir nur wenig Kunden, und so nutzten wir die Zeit und trugen Vorräte in den Keller“, erzählt Margarete Dörner. Ihr Chef hatte eine Luftschutzwarnung für Bad Dürkheim im Radio eines verbotenen Feindsenders gehört. Aber sie nahmen dies nicht wirklich ernst: „Wir hielten das für feindliche Propaganda.“

Als Margret um 12 Uhr wieder nach Hause ging, überfiel es sie jedoch wie eine dunkle Vorahnung: Mehr als sonst fielen ihr die hübschen Häuser in der Innenstadt auf. Eine fast gespenstische Ruhe herrschte. Fassaden und Gassen empfand sie in diesen Momenten wie in einem Gemälde von Spitzweg, spürte aber zugleich ihre Bedrohung.

Zwei Stunden später gaben Sirenen das heulende Signal für Vollalarm. Es kam nur wenige Momente vor den ersten Bomben. Dabei hatte es zunächst so ausgesehen, als bliebe die Stadt auch diesmal verschont: Die alliierten Kampfflugzeuge schienen wieder über Bad Dürkheim hinweg Richtung Ludwigshafen und Mannheim zu fliegen.

Auch Elternhaus getroffen

„Ihr tiefes Dröhnen war leiser geworden, aber da hörten wir es schon wieder anschwellen. Sie hatten über der Ebene gewendet und kamen zurück“, erinnert sich Margarete Dörner. Die ersten Abwürfe waren noch als Pfeifen zu hören, gingen also nicht in nächster Nähe nieder. Aber nur wenige Augenblicke später waren die Einschläge da und auch Margaretes Elternhaus wurde getroffen.

Bis heute kann die Dürkheimerin nicht vergessen, wie das ganze Haus bebte, wie die Fenster zerbarsten und sie zusammen mit ihrer Schwester vom Luftdruck zu Boden geworfen wurde. Trümmer und Möbelstücke fielen auf beide herunter, begruben sie unter sich. Margret war sekundenlang bewusstlos, wurde schreiend wach, lag eingeklemmt und konnte im Staub nichts sehen.

Tagelang im Felsenkeller

„Hilfe kam von einem Nachbarn. Er holte mich aus dem Schutt“, erzählt die 99-Jährige. „Dann trug mich der Seniorchef der Weinkellerei Rübsaamen über die Seebacher Straße ins Kelterhaus. Als die zweite Angriffswelle kam, flüchtete ich mich in den Felsenkeller Rübsaamen.“ Nur noch tot war ihre Schwester aus den Trümmern geborgen worden. Ein Verlust, den die Mutter kaum verkraftete.

Am selben Abend versuchte Margret, etwas wärmende Kleidung aus dem zerstörten Haus zu holen. Als ihr jüngerer Bruder von der Konfirmation eines Freunds kam, war er völlig verstört, denn man hatte ihm gesagt, seine ganze Familie sei umgekommen.

Isenachtal wird zum „Tal des Todes“

Drei Tage harrte Margarete mit vielen anderen Schutzsuchenden im Felsenkeller aus. Unauslöschlich blieb ihr manches in Erinnerung, etwa die freundliche Hilfe durch Nachbarn, die Nahrungsmittel brachten. Oder der Lärm, der von den schrecklichen Ereignissen im Isenachtal herüberkam. „Wenn wir kurz vor den Felsenkeller gingen, hörten wir, was dort für ein Inferno tobte.“

Als sich die Wehrmacht durch das Isenachtal zurückzog, griffen immer wieder Jagdbomber die Kolonnen an. Zahllose Soldaten starben. Zum Transport eingesetzte Pferde fanden vielfach den Tod und reihenweise blieben zerstörte Militärfahrzeuge liegen. „Man nannte es das Tal des Todes“, sagt Margarete Dörner. Die US-Truppen rückten weiter vor und besetzten Bad Dürkheim drei Tage nach der Bombardierung, bei der mehr als 300 Menschen ihr Leben verloren haben.