Am Dienstag ist laut Polizei zwischen 6.43 und 16.30 Uhr in der Kaiserslauterer Straße 99a in Bad Dürkheim ein Fahrrad gestohlen worden. Der 18-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Bad Dürkheim verschloss sein schwarzes Rad der Marke B’twin, Typ Rockrider 340, an einem Fahrradständer. Der entstandene Schaden liegt bei ungefähr 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630 zu melden.