Ein 18-Jähriger aus Beindersheim ist am Montag gegen 22 Uhr bei einem Unfall in Bad Dürkheim verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der junge Mann mit einem Leichtkraftrad auf der B 37 von der Stadtmitte in Richtung Pfeffingen unterwegs.

Zurückgeschaut und Kontrolle verloren

Etwa 50 Meter nach der Einmündung zur Gutleutstraße drehte er sich zu einer hinter ihm fahrenden Bekannten um. Dabei geriet er ins Schlingern, kam rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, weil der Verdacht bestand, dass er sich das rechte Bein gebrochen hat. Der Schaden an seinem Leichtkraftrad wird auf rund 2000 Euro geschätzt.