Die Polizei hat in Freinsheim am Dienstag in der Wallstraße einen jungen E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der ohne Versicherung für sein Gefährt unterwegs war. Der Versicherungsschutz für den E-Scooter war bereits erloschen. Dem 17-Jährigen sei die Weiterfahrt untersagt worden, so die Polizei. Gegen den jungen Fahrer werde nun wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.