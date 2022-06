Gegen 15 Uhr wurde am Montag ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall mit seinem Motorrad auf der B37 zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein verletzt. Die Polizei vermutet, dass der junge Fahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er kollidierte mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand und stürzte in das anliegende Waldstück. Das Motorrad kam erst nach etwa 50 Metern zum Stehen. Der 17-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro.