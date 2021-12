Leicht verletzt wurde eine 17-jährige Radfahrerin bei einem Unfall in Freinsheim. Wie die Polizei mitteilte, bog eine 59-jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Freinsheim am Freitag gegen 7.30 Uhr von der Franz-Lind-Straße nach links in die Bahnhofstraße ab und übersah dabei die von links kommende vorfahrtsberechtigte Radfahrerin aus Bad Dürkheim, die die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte befuhr. Die Radfahrerin fiel bei dem Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von 150 Euro.