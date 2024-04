Ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Bad Dürkheim hat sich bei einem Unfall am Freitagabend in der Weinstraße Süd schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der Jugendliche gegen 21.35 Uhr ohne Helm und Beleuchtung am Pedelec die Seebacher Straße in Richtung Weinstraße Süd. In Höhe der Hausnummer 51 kollidierte er beim Überqueren der Weinstraße mit einem Fiat, den ein 20-jähriger Ludwigshafener aus Richtung Wachenheim kommend lenkte. Das Pedelec, welches mehrere Meter vorwärts geschoben wurde, erlitt Totalschaden. Am Pkw entstand lediglich eine leichte Delle in der Motorhaube. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit untersucht.