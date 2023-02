Am Montagmorgen ist ein junge Mofafahrer bei einem Auffahrunfall in Weisenheim am Berg verletzt worden. Laut Polizeiangaben hatte in der Bobenheimer Straße eine 49-jährige Autofahrerin bremsen müssen. Der 16-Jährige hatte das wegen der tiefstehenden Sonne zu spät bemerkt. Der Jugendliche erlitt Prellungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf zirka 4600 Euro beziffert. Das Mofa war nicht mehr fahrbereit.