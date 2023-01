Eine Fahrradfahrerin wurde am Freitagmorgen bei einem Unfall in der Kanalstraße leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die 16-Jährige gegen 8.30 Uhr mit ihrem Rad in der Kanalstraße in Fahrtrichtung B37 auf dem Radweg unterwegs. Der unbekannte Fahrer eines weißen Autos stand an der Einmündung Kanalstraße/Dresdener Straße und wollte nach rechts in die Kanalstraße einbiegen. Die Fahrradfahrerin hielt nach Polizeiangaben zunächst auf dem Radweg an, da sie dem Autofahrer Vorfahrt gewähren wollte. Da dieser allerdings nicht losfuhr, wollte die 16-jährige den Einmündungsbereich dann doch passieren.

Am Oberschenkel touchiert

Als sie sich mit ihrem Fahrrad in Höhe der Motorhaube des Autos befand, sei dieses losgefahren und habe die Fahrradfahrerin am linken Oberschenkel touchiert. Die Fahrradfahrerin stürzte zwar nicht, musste sich allerdings mit ihren Händen auf der Motorhaube abstützen, um einen Sturz zu verhindern. Der Autofahrer entfernte sich laut Polizei danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Fahrradfahrerin klagte über Schmerzen am linken Oberschenkel. Zudem wurde ihr Fahrrad leicht beschädigt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet den Fahrer des weißen Autos, sich zu melden. Zudem suchen die Beamten Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 963-0, oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.