Am Montagmorgen ist eine 16-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Leininger Straße in Bobenheim am Kopf verletzt worden. Die Jugendliche musste laut Polizei ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand aber nicht. Sie war nach Angaben der Polizei vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße gegangen, um den Bus zu erreichen. Der Fahrer eines Mercedes Vito hatte zwar sofort eine Vollbremsung gemacht, er erfasste die 16-Jährige aber dennoch. Ersthelfer kümmerten sich um die Jugendliche bis zum Eintreffen des Krankenwagens.