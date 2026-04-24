Zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden ist es am Donnerstag, 23. April, auf der B37 gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Zusammenprall gegen 18.11 Uhr an der Kreuzung Kanalstraße. Demnach fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Mercedes GLC die B37 aus Richtung Ungstein kommend in Fahrtrichtung Wurstmarktparkplatz. An der Kreuzung zur Kanalstraße musste sie ihr Fahrzeug aufgrund einer roten Ampel sowie eines vor ihr haltenden Autos anhalten. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf, der sich unmittelbar hinter dem Mercedes befand, fuhr ihr auf. Laut Polizei hatte er nur einen unzureichenden Sicherheitsabstand eingehalten.

Am Mercedes entstand ein Sachschaden im Bereich der Heckstoßstange in Höhe von rund 10.000 Euro, meldet die Polizei. Der VW Golf wurde stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hier entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. Die Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. Da auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte zudem die Feuerwehr an.