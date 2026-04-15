Alle rheinland-pfälzischen Gemeinden, die höchstens 1000 Einwohner haben, bekommen seit 2025 jährlich ein sogenanntes Dorfbudget. In einer Sitzung des Gemeinderats Dackenheim am Montag wurde entschieden, was mit dem Geld geschehen soll.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim hatte vom rheinland-pfälzischen Ministerium des Innern und für Sport bereits im Oktober vergangenen Jahres in einem Zuwendungsbescheid mitgeteilt bekommen, dass Dackenheim zu den Empfängern des Dorfbudgets gehört. Es sind dies 1500 Euro, die ausschließlich zur Unterstützung ehrenamtlicher Gruppen und Vereine, zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft und zur Verbesserung und Verschönerung örtlicher Einrichtungen ausgegeben werden dürfen.

Die Mitglieder des Gemeinderats entschieden einstimmig, dass das Geld für den Spielplatz genutzt werden soll, unter anderem möchte man ein besseres Sonnensegel kaufen.