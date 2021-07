Zwischen 10 und 13 Uhr hat am Mittwoch ein unbekannter Autofahrer in der Burgstraße in Bad Dürkheim einen geparkten Audi beschädigt. Die Polizei nimmt an, dass es dazu beim Aus- oder Einparken kam. Anschließend sei der Unfallverursacher geflüchtet. Den Schaden, den er anrichtete, beziffern die Beamten auf 1500 Euro. Sie bitten um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.