Fünf Minuten nach Mitternacht hat sich nach Polizeiangaben am Donnerstag auf der L517 zwischen Leistadt und Bad Dürkheim ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 55-Jähriger war demnach mit seinem BMW in Richtung Bad Dürkheim unterwegs, als ihm in der Kurve ein anderer Wagen entgegenkam, der zu weit links fuhr. Der BMW-Fahrer musste nach rechts ausweichen, kam dabei aber gegen den Bordstein und in der Folge gegen eine Mauer. Dadurch entstand an seinem Auto ein Schaden von circa 1500 Euro. Der andere Wagen, der den Unfall verursacht hatte, blieb unbeschädigt und setzte seine Fahrt in Richtung Leistadt fort. Die Polizei bittet um Hinweise auf den unfallflüchtigen Täter und nimmt diese telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.