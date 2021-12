Am Dienstag gegen 16 Uhr hat ein Autofahrer seinen blauen Dodge RAM am Fahrbahnrand in der Reiboldstraße in Freinsheim in nördlicher Richtung geparkt. Als er um 20.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte der Mann laut Polizei fest, dass die Stoßstange, der Radkasten und das Rücklicht der linken Fahrzeugseite beschädigt worden waren. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 1500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.