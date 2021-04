Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr hat ein Lastwagen die Ampel an der Weinstraße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war der Lkw auf der B 271 in Richtung Kallstadt unterwegs und bog nach links in die Hauptstraße ab. Dabei fuhr er gegen den Mast der Ampel. Der Fahrer beging Unfallflucht. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf 1500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.