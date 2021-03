Am Donnerstag zwischen 10.30 und 11 Uhr haben Unbekannte laut Polizei versucht, in ein Mehrfamilienhaus im Haidfeldweg in Bad Dürkheim einzubrechen. Es gelang den Tätern jedoch nicht, mit einem nicht bekannten Gegenstand die Wohnungseingangstüre aufzuhebeln. Durch die massiven Hebelversuche entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.