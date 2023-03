Laut Polizei hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Aus- oder Einparken einen Briefkasten in der Weinstraße in Kallstadt beschädigt und anschließend die Flucht ergriffen. Die Tat soll zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, ereignet haben. Dabei verursachte der Unbekannte einen Schaden von 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.