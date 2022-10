150 Liter Diesel haben unbekannte Täter aus einem Sattelschlepper im Dürkheimer Gewerbegebiet Bruch geklaut. Wie die Polizei mitteilte, muss der Treibstoffklau zwischen Samstag, 1 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in der Gustav-Kirchhoff-Straße passiert sein. Weil außerdem Diesel in einen Abwassergully floss, wurde die Feuerwehr verständigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.